Доходы губернатора Приморья Олега Кожемяко выросли на 184 тыс. рублей в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Декларируемый доход губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 184 тыс. рублей, до 22,4 млн. Это следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте администрации Приморского края.

Общий доход, который Кожемяко указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2019 года, составил 22,415 млн рублей. Согласно предыдущей его декларации, в 2018 году он заработал 22,231 млн рублей.

В собственности Кожемяко значатся три жилых дома, общей площадью около 190 кв. м, нежилое помещение на 158,5 кв. м и земельный участок в 4,5 га. В пользовании главы региона находятся две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. м. Сделок по приобретению или продаже недвижимости Кожемяко не совершал.

Губернатор Приморья также владеет мотоциклом Harley-Davidson. Известно, что Кожемяко старается не пропускать открытие и закрытие байкерского сезона.

Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.