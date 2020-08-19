{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы губернатора Приморья Олега Кожемяко выросли на 184 тыс. рублей в 2019 году

Они составили 22,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Декларируемый доход губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 184 тыс. рублей, до 22,4 млн. Это следует из декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте администрации Приморского края.

Общий доход, который Кожемяко указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2019 года, составил 22,415 млн рублей. Согласно предыдущей его декларации, в 2018 году он заработал 22,231 млн рублей.

В собственности Кожемяко значатся три жилых дома, общей площадью около 190 кв. м, нежилое помещение на 158,5 кв. м и земельный участок в 4,5 га. В пользовании главы региона находятся две квартиры, площадью 114 и 49,7 кв. м. Сделок по приобретению или продаже недвижимости Кожемяко не совершал.

Губернатор Приморья также владеет мотоциклом Harley-Davidson. Известно, что Кожемяко старается не пропускать открытие и закрытие байкерского сезона.

Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 20 декабря 2018 года после победы на повторных выборах главы региона. Ранее он возглавлял Сахалинскую область.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
Ряд крупных вузов России отмечают высокий спрос у абитуриентов на IT-специальности
В числе популярных направлений также экономика, юриспруденция, менеджмент, журналистика и иностранные языки
Читать полностью