WSJ: власти США требуют от EcoHealth данные об Уханьском институте вирусологии

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Национальный институт здравоохранения США требует от некоммерческой исследовательской организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке всю имеющуюся у нее информацию об Уханьском институте вирусологии, угрожая в противном случае не предоставлять ей крупный грант. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо заместителя главы Национального института здравоохранения Майкла Лауэра.

Послание датировано 8 июля и содержит обещание возобновить финансирование исследований EcoHealth в обмен на образец коронавируса нового типа, который использовали специалисты Уханьского института вирусологии для анализа генома штамма. Национальный институт здравоохранения США добивался от нью-йоркской исследовательской организации того, чтобы она устроила по своим каналам инспекцию института в Ухане и привлекла стороннюю группу ученых для осмотра его лабораторий и архива. Лауэр в письме рекомендовал "уделить особое внимание вопросу, имел ли Уханьский институт вирусологии в своем распоряжении SARS-CoV-2 до декабря 2019 года".

Согласно публикации, EcoHealth с 2004 года сотрудничает в том числе с Уханьским институтом вирусологии в области изучения передачи коронавируса от летучих мышей людям. В 2014 году нью-йоркская организация получила грант на 3,4 млн долларов от Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и израсходовала эти средства на совместные исследования с китайскими вирусологами. В прошлом году EcoHealth получила из того же источника грант на 3,7 млн долларов, рассчитанные на еще пять лет. Национальный институт здравоохранения США аннулировал этот грант в апреле.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 7 мая, предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 22,1 млн человек, около 781 тыс. умерли.