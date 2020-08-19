В Чувашии на программу развития сельских территорий выделили еще 75 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Дополнительные 75 млн рублей выделили в Чувашии на финансирование программы комплексного развития сельских территорий. Средства предназначены для разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства в деревнях и селах региона, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Дополнительные 75 млн рублей предназначены для разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства в деревнях и селах Чувашии. Причем по согласованию с врио главы республики Олегом Николаевым в этом году перечень сельских проектов, реализуемых в рамках мероприятий госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий", будет расширен", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов пояснил, что теперь в программу развития сельских территорий войдет строительство социальных объектов, поэтому районам необходимо активизировать работу по подготовке проектов для участия в государственной программе.

"Мы социальные объекты не проектировали, хотя в рамках госпрограммы развития сельских территорий Минсельхоз России отбирает эти проекты. С этого года дополнительно их в этот перечень заведем и начнем проектировать нужные вам объекты, чтобы вы могли участвовать как в наших программах, так и в программах Минобразования, Минкультуры и любого другого министерства", - сказал Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.

В 2020 году финансирование программы комплексного развития сельских территорий Чувашии составило 946,4 млн рублей. Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что готовит предложения о продлении программы до 2030 года.