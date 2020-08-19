В РВИО прокомментировали слова Лебедева, назвавшего памятник "Родина-мать" уродским

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Слова дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего в своем YouTube-канале скульптуру "Родина-мать" в Волгограде "уродской" и "ужаснейшим произведением советского монументального искусства", являются оскорблением памяти павших в Сталинградской битве и всех, кто посещает этот мемориал. Об этом заявил ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Как можно говорить, что этот памятник "уродский"? Человек, который это сказал, не просто не знает событий Сталинградской битвы, но и фактически оскорбил память миллионов наших солдат, павших в Великой Отечественной войне. Для каждого человека этот памятник - олицетворение мужества наших воинов. Поколения людей восхищаются этим памятником, в том числе иностранцы, которые говорят о его символичности. Туда приезжают миллионы людей и возлагают цветы, получается, он оскорбляет и этих людей", - сказал он.

Историк подчеркнул, что правовую оценку слов Лебедева должны дать юристы. "Пусть юристы проверят, насколько его слова соответствуют закону и конституции, поскольку все это имеет очень серьезные последствия для нашей всенародной памяти и воспитания молодого поколения. Представьте, что кто-то будет оскорблять во Франции мемориалы, связанные с Первой мировой войной, или попробуйте в Израиле что-то сказать о местах памяти, связанных с уничтоженными в годы Холокоста. Все это, на мой взгляд, есть следствие провала, который был в историческом образовании и воспитании в 1990-е годы, и я бы посоветовал ему просто-напросто извиниться и встретиться с теми ветеранами, которые живут в Волгограде, и получше узнать о Сталинградской битве", - отметил научный директор РВИО.

По его словам, Лебедев в своем отношении к мемориалу Великой Отечественной войны уподобился иностранным блогерам, которые выступают с антироссийских позиций. Мягков добавил, что вопрос знания истории молодым поколением сегодня чрезвычайно актуален. "Если спросить школьников, кто такие Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Марат Казей, думаю, что многие просто не скажут, потому что не знают. Все это мы должны сегодня изменить во что бы то ни стало, потому что если мы забудем свою историю, то у нас не будет будущего. Если мы будем обзывать "Родину-мать", если мы не будем обращать внимания на такие высказывания, у нас тоже нет будущего, потому что это оскорбление нашей страны", - заключил научный директор РВИО.

В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане был построен архитектурно-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы". В центре на самой вершине установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Монумент изображает женщину, которая с мечом в руке призывает в бой солдат Красной армии. Мамаев курган признан одним из семи чудес России. Этот мемориал вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.