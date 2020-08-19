В Нижнем Новгороде детские сады возобновили работу

ТАСС, 19 августа. Детские сады в режиме свободного посещения открылись в среду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Решение об открытии детских садов принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Нижнего Новгорода, как только стабилизировалась эпидемиологическая обстановка и наметилась тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекции в городе. На режим свободного посещения перешли все 312 дошкольных учреждений Нижнего Новгорода", - отмечается в сообщении.

По словам директора департамента образования администрации города Елены Платоновой, для того, чтобы отвести ребенка в детсад, необходимо получить справку о возможности посещать дошкольное учреждение. В ней должно быть отмечено, что ребенок здоров и не контактирует с инфицированными. "Родителям (законным представителям) необходимо обратиться в учреждение для согласования даты прихода ребенка в детский сад для последующего его обеспечения полноценным четырехразовым питанием", - приводят в сообщении слова Платоновой.

В режиме дежурных в Нижнем Новгороде работали 1 740 групп в 312 детских садах, их посещали 15 276 детей.

В Нижегородской области, по данным на 19 августа, подтвердили 26 132 случая заражения коронавирусной инфекцией, 23 144 пациента выписали после выздоровления, 438 человек умерли.