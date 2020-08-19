Под Курском после реконструкции запустили водяную мельницу возрастом около 300 лет

КУРСК, 19 августа. /ТАСС/. Водяную мельницу в селе Красниково, возраст которой насчитывает около 300 лет, запустили в среду после реставрации в Курской области, сообщил на своих страницах в соцсетях региональный комитет по культуре.

"В селе Красниково Пристенского района Курской области открылась после реконструкции водяная мельница. Подобных памятников деревянного русского зодчества нет ни в одном из соседних регионов. Дата ее постройки - примерно 1720 год. Реставрировал мельницу специально приглашенный мастер из Пскова", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой комитета.

Как отметил губернатор региона Роман Старовойт в ходе прямого эфира в среду на областном телеканале "Сейм", в районе мельницы планируется возвести этнодеревню с гостиничным комплексом, пляжем, подворьями традиционных для региона ремесел. Первые объекты на участке площадью более 47 га появятся в 2021 году. Кроме того, в ближайшее время планируется решить вопрос с внесением мельницы в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Мельница в селе Красниково впервые встречается на межевом плане Обоянского уезда в 1780 году, принадлежала дворянскому роду Глазовых. Мельница, построенная на ручье, предназначалась для шелушения зерна и превращения его в крупу. Проведенные в 2020 году анализы показали, что в конструкции мельницы имеются бревна, датируемые 1690 годом.