Глава РАН выразил соболезнования в связи со смертью академика Бориса Патона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Национальной академии наук Украины, академик Борис Патон внес колоссальный вклад в развитие современной металлургии, его уход из жизни является большой утратой для мировой науки, сказал ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Конечно, это очень серьезная утрата не только для украинских ученых, но и для научного мира всего постсоветского пространства и мировой науки. Патон был выдающимся ученым, предложившим множество идей в современной металлургии. Долгие десятилетия он возглавлял Национальную академию наук Украины и, конечно, очень переживал из-за разрыва связей между учеными разных стран после распада Советского Союза", - сказал Сергеев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду о смерти Бориса Патона на 102-м году жизни.

Глава РАН отметил, что после распада СССР Патон взял на себя создание Международной ассоциации академий наук.

"Ассоциация стала не просто объединением академий нескольких стран, а в каком-то смысле продолжательницей Академии наук СССР. И это - живая структура, недавно в нее вошла Китайская академия наук, чуть раньше - Академия наук Вьетнама", - отметил российский академик.