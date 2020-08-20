В Татарстане запретили продажу алкоголя в маленьких кафе в многоквартирных домах

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, согласно которому продажа алкогольной продукции запрещается в помещениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. За поправку в действующий закон проголосовали большинство депутатов, присутствовавших на заседании регионального парламента, передает корреспондент ТАСС.

Закон был принят во втором чтении и в целом.

Кроме того, согласно закону, продажа алкогольной продукции в моногородах с населением более 500 тыс. человек запрещается в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах либо в прилегающих к ним территориях с общей площадью зала обслуживания менее 100 кв. м.