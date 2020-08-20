Путин встретится с выпускниками третьего потока программы "Лидеры России"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с выпускниками третьего потока программы кадрового резерва "Лидеры России". Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин встретится посредством телеконференции с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва "Лидеры России". Это третий поток программы Высшей школы госуправления РАНХиГС. Ведущие участники расскажут о том, как они завершили поток, с чем их и поздравит Путин", - сказал Песков.

По его словам, "эта система повышения квалификации очень востребована, она стала кузницей управленческих кадров, оттуда уже вышли министры, губернаторы, исполняющие обязанности".