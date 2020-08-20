В Воронежской области разрешили проводить на выборах уличную агитацию с ограничениями

ТАСС, 20 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг внес изменения в указ о действующих ограничениях из-за пандемии коронавируса, разрешив политическим партиям и кандидатам в депутаты областной думы и местных советов проводить агитационные мероприятия на улице. Одновременно в них могут участвовать до 20 человек, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Разрешено проведение агитационных публичных мероприятий вне помещений с общим количеством участников не более 20 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выборы депутатов Воронежской областной думы пройдут 13 сентября в связи с истечение полномочий действующего шестого созыва. Также в этот день состоятся выборы глав ряда муниципальных районов и новых составов местных собраний депутатов.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в Воронежской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта, а с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений, в настоящее время возобновлена торговля всех видов, работают дежурные группы в детсадах, открылись кафе и рестораны, библиотеки, музеи, парки. С 14 сентября разрешается работа театрально-концертных организаций с заполнением залов не более 50%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 августа, в регионе зафиксировано 13 053 случая заражения коронавирусом, 99 - за последние сутки, 11 561 человек выздоровел, 103 - умерли.