Власти Крыма рассчитывают, что программа кешбэка продлит курортный сезон до зимы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают на загрузку отелей и санаториев региона осенью и зимой после старта программы Ростуризма по продаже туров с кешбэком, сообщается в пятницу на сайте Минтуризма республики.

"Для Крыма это особенно важно, поскольку в рамках программы отдых на полуострове доступен с 1 октября, когда заканчивается пляжный сезон и начинается так называемый сезон здоровья. Именно это время года идеально для лечения заболеваний дыхательной системы, суставных заболеваний и многих других заболеваний и поэтому многие санатории приняли участие в этой программе. Подобные программы стимулируют интерес к региону и позволяют продлить курортный сезон, что безусловно, положительно сказывается на экономике республики", - сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

В Крыму в программе Ростуризма принимают участие 71 отель и 67 туристических компаний, добавили в Минтуризма.

Уточняется, что, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, топ-10 авианаправлений на сентябрь и первую половину октября возглавило направление Москва - Симферополь. Затем идут Сочи и Анапа с вылетом из Москвы. На четвертом месте - Санкт-Петербург - Симферополь.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, начала действовать в России в 00:00 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек, в августе власти Крыма рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают провести в этом году первый круглогодичный сезон.