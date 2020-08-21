В Ростовской области обновят автопарк "скорой" по проекту "Народный совет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Автомобильный парк скорой помощи в Ростовской области будет обновлен до конца года. По проекту "Народный совет" будет закуплено 60 новых машин, сообщил в пятницу губернатор региона Василий Голубев на региональном форуме "Сделаем вместе".

В Ростовской области параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ проходило голосование по губернаторскому проекту "Народный совет", который позволил жителям самим определить, на что направить 500 млн рублей. Большинство его участников проголосовали за обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи.

"Мне кажется, людям интересно приходить на избирательный участок, когда их решения очевидно выполняются, когда они в этом опросе участвуют, тут не нужно спорить, тут нужно просто быстро решать, поэтому мы не случайно сказали: в этом году приняли решение - в этом году нужно его исполнить. До конца года так будет", - сказал Голубев, отметив, что планируется также проводить аналогичные опросы жителей.

По словам главы региона, 10 лет назад в Ростовской области 70% автомобилей скорой помощи исчерпали свой ресурс. "За 10 лет мы на две трети, ровно на 66% обновили парк - 508 автомобилей <…> Еще 60 с лишним автомобилей до конца года придет. Так что мы выполняем эту задачу", - пояснил Голубев.

По его словам, в голосовании приняли участие более 680 тыс. человек. В тройку направлений, предложенных на выбор жителям региона, также вошло приобретение оборудования и мебели для школьных столовых и автомобилей для участковых врачей. На приобретение "скорых" из бюджета будет выделено более 200 млн рублей. Еще почти 145 млн направят на покупку транспорта для участковых врачей, а на закупку оборудования и мебели для школьных столовых выделим более 147 млн рублей.