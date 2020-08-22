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В Сочи прогнозируют смерчи над морем

В городе объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи, где отмечается пик курортного сезона. Возможно формирование смерчей, говорится в сообщении пресс-службы администрации города, распространенном в субботу.

"Штормовое предупреждение! До конца суток 22 августа 2020 года на участке Магри - Веселое, имеется опасность формирования смерчей над морем", - уточняется в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

Сочи с начала лета принял около 1,5 млн туристов, загрузка многих средств размещения составляет 100%.

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