В Сочи прогнозируют смерчи над морем

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи, где отмечается пик курортного сезона. Возможно формирование смерчей, говорится в сообщении пресс-службы администрации города, распространенном в субботу.

"Штормовое предупреждение! До конца суток 22 августа 2020 года на участке Магри - Веселое, имеется опасность формирования смерчей над морем", - уточняется в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности.

Сочи с начала лета принял около 1,5 млн туристов, загрузка многих средств размещения составляет 100%.