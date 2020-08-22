Путин назвал развитие Дальнего Востока одной из важнейших общенациональных задач

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума "Восток". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Развитие российского Дальнего Востока, реализация его уникального экономического, геополитического, природного потенциала, создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха людей - в числе наших важнейших общенациональных задач. И потому отрадно, что в их решение активно включается молодежь, предлагает свои содержательные, неординарные, амбициозные инициативы", - отметил глава государства.

Путин добавил, что многие из участников уже представили авторитетному жюри свои проекты в рамках конкурса Фестиваля идей и теперь встретились на очном этапе форума. Президент также выразил уверенность, что талант и энергия, а также готовность деятельно участвовать в судьбе страны обязательно помогут участникам форума добиться успеха.

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум "Восток" проходит в комбинированном формате: очно и в режиме онлайн. В рамках форума состоится "Фестиваль идей", задачей которого станет выявление социально-активных молодых специалистов, способных к работе в дистанционных командах. Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Приморского края, Центр содействия молодым специалистам.