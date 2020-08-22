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Северный флот и Ялта подписали соглашение о патриотическом воспитании молодежи

Оно предусматривает взаимный обмен делегаций учащихся школ и отрядов юнармейцев, организацию летних кубков игр "КВН" среди юнармейских отрядов и совместную поисковую и военно-историческую работу

МУРМАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Представители командования Армии ВВС и ПВО Северного флота и администрации Ялты (Республики Крым) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в патриотическом воспитании молодежи. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Соглашение подписали командующий объединением ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, глава администрации Ялты Иван Имгрунт и начальник управления образования администрации Ренард Кутковский. Соглашение регламентирует организацию взаимодействия сторон в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, общего и дополнительного образования", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что в рамках соглашения предусматривается взаимный обмен делегаций учащихся школ и отрядов юнармейцев города Североморска и города Ялты, организация летних кубков игр "КВН" среди юнармейских отрядов, проведение совместной поисковой и военно-исторической работы, как в Крыму, так и на территории Кольского полуострова.

По информации флота, в рамках подписанного документа военные взяли на себя обязательство познакомить школьников из Крыма с уникальным Музеем Военно-воздушных сил Северного флота, расположенном в поселке Сафоново в Мурманской области, а также организовать для юнармейцев ряд экскурсий в части объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Армия ВВС и ПВО Северного флота - крупнейшее объединение Вооруженных Сил России, дислоцирующееся за Полярным кругом. В его составе соединения и части радиотехнических и зенитных ракетных войск, истребительная, противолодочная, армейская и транспортная авиация. География дислокации подразделений объединения - от самого северного архипелага России Земля Франца-Иосифа до Якутского поселка Тикси.

С Крымом корабельных летчиков Северного флота связывает учебно-тренировочный комплекс "НИТКА", на котором они проходят подготовку к посадкам самолетов на палубу авианосца.

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