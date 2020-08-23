Пресс-секретарь Юлии Тимошенко сообщила, что состояние политика оценивают как тяжелое

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в Facebook.

По данным украинских СМИ, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Где и когда именно заразилась Тимошенко - пока неизвестно.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отмечал, что в целом с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели от 10 до 15 депутатов. По его словам, эта цифра является неточной, поскольку не все об этом сообщали.

По данным Минздрава, на Украине за последние сутки выявлено 1 987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили уже 104 958 случаев болезни, выздоровели 51 735 человек. За прошедшие сутки умерли 27 пациентов, таким образом число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось до 2 271.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения.