Фильм о грузинской агрессии против Южной Осетии победил на международном кинофестивале

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Кинофильм о событиях вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году "Выжить нельзя погибнуть" стал победителем VII Международного фестиваля патриотического кино в Казани. Об этом ТАСС сообщил автор сценария Константин Битаров в воскресенье.

"Фильм признан лучшим в номинации "Лучший полнометражный фильм" VII Международного фестиваля патриотического кино "Защитники Отечества - 2020" в Казани. В этом году он проходил онлайн из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Это наша общая победа. Всех, кто трудился над созданием фильма", - сказал Битаров.

Сценарий к кинокартине был написан 10 лет назад. В фильме сохранены имена участников тех событий.

Съемки на месте боев

Съемки фильма начались на частные средства летом 2019 года и уже в апреле этого года он в свободном доступе появился на платформе YouTube. По словам создателей киноработы, изначально проект задумывался некоммерческим и поэтому для более широкого охвата зрителей он также сразу начал транслироваться на телеканалах "Осетия - Ирыстон" и ГТРК "Ир" (Южная Осетия).

Кинокартина снималась в Южной Осетии, на местах боев, а также в горах Северной Осетии. Наряду с артистами из двух республик в фильме снимались непрофессиональные актеры из числа местных жителей, многие из которых являются свидетелями событий 2008 года.

События в Южной Осетии

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тбилиси не признает этот статус. РФ признала независимость республик и неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.