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Путин наградил автора памятника Владимиру Великому в Москве Салавата Щербакова

Скульптор удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил скульптора Салавата Щербакова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ главы государства размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в организацию и проведение социально важных, общественно значимых мероприятий наградить <...> Щербакова Салавата Александровича", - говорится в документе.

Салават Щербаков - академик Российской академии художеств, народный художник РФ (2011). С 2003 года он является преподавателем Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, заведует кафедрой скульптуры.

Щербаков создал десятки памятников, в основном в Москве. В их числе - памятники инженеру и архитектору Владимиру Шухову, государственному деятелю Петру Столыпину, князю Владимиру Великому, оружейнику Михаилу Калашникову.

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