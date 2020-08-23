ОСК станет партнером Мурманского государственного техуниверситета

ТАСС, 23 августа. Власти Мурманской области договорились о партнерстве между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Мурманским государственным техническим университетом (МГТУ). Об этом написал на своей странице в Instagram в воскресенье губернатор Андрей Чибис.

"Международный военно-технический форум - помимо возможности увидеть самое современное вооружение, это еще и встречи, и договоренности. С генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым мы договорились о том, что ОСК станет партнером МГТУ", - отметил Чибис.

МГТУ является крупнейшим вузом Мурманской области, основан в 1950 году для подготовки морских кадров высшей квалификации.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".