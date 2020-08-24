Дегтярев проверит информацию об истощении постояльцев интернатов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края проверят информацию об истощении постояльцев двух домов-интернатов. Об этом сообщил журналистам в понедельник врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"Дадим оценку в ближайшие дни, но ситуация отвратительная в органах социальной защиты. Это правда. В том числе дадим оценку с привлечением прокуратуры", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос одного из журналистов о состоянии постояльцев двух интернатов в крае, которые попадают в больницы с низким весом, неухоженными, со вшами. Речь в том числе шла об интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

Очаг в комсомольском интернате выявили на прошлой неделе. 37 человек эвакуировали в хабаровскую больницу. В понедельник Дегтярев уточнил, что речь сейчас речь идет о 200 зараженных.