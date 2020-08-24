Министр просвещения назвал четыре важных принципа для молодежи

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Учеба, воспитание, здоровье и развитие всегда будут важными и незыблемыми принципами для молодежи. Такое мнение в понедельник выразил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена форуму "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".

"На сегодняшний день я скажу такую вещь, может быть, не совсем она может показаться инновационной, но я хочу сказать, что для молодежи в определенные времена, в прошлом и будущем, всегда будут незыблемы несколько принципов. Первое, конечно, знание и учеба. И если вы не знаете того или иного предмета, не умеете читать и писать, конечно, очень сложно и общаться, дальше развиваться", - сказал Кравцов.

Вторым принципом министр назвал воспитание, понимание нравственных принципов, куда входят в том числе экологические вопросы, "вопросы взаимодействия, устойчивости". Третье - это здоровье, продолжил Кравцов. Этому вопросу Минпросвещения уделяет внимание вместе с Росмолодежью и министерством спорта. По его словам, если молодой человек испытывает какие-то сложности со здоровьем, то "очень сложно дальше развиваться".

Четвертый принцип - это "развитие, реализация своих возможностей, способностей" в том числе в предпринимательстве, творчестве. Кравцов отметил, что вся работа Минпросвещения направлена на выявление таких способностей и оказание поддержки талантливым детям.

Ожидается, что форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре 2020 года. Все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.