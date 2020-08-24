ВЦИОМ: треть россиян уверены, что русскому характеру присущи доброта и душевность

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Порядка 70% россиян считают, что существует набор черт, характерных для большинства русских людей - так называемый русский характер. 32% опрошенных считают, что ему присущи доброта, душевность и эмпатия, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в понедельник.

"Говоря о положительных чертах, присущих русскому характеру, 32% уверенных в его существовании называют в первую очередь доброту, душевность и эмпатию", - говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Еще 23% респондентов отметили мужественность, упорство, стойкость и целеустремленность. Порядка 18% отнесли к положительным качествам русского характера терпимость, безотказность, адаптивность. Взаимовыручку, патриотизм и честность назвали 14%, 13% и 11% опрошенных соответственно.

Отрицательными чертами русского характера респонденты считают пристрастие к алкоголю и наркотикам (21%), надежду на авось и лень (17%), всепрощение и терпеливость (8%), разобщенность и эгоизм (6%), жестокость и завистливость (6%).

Больше половины россиян (59%) считают, что в русском характере больше положительных черт, 2% уверены, что отрицательных, 37% утверждают, что "примерно поровну".

В существование западного характера (набора черт, свойственного многим западным людям, например, американцам, англичанам, французам, немцам) верят 47% россиян. К его положительным чертам отнесли ответственность и умение держать себя (7%), уважение друг к другу и закону (7%), прагматизм и рациональность (7%), к отрицательным - расчетливость и прагматизм (11%), высокомерие и наглость (8%), нелюбовь к русским (6%). О том, что между русскими и западными людьми больше различий считают 47% наших соотечественников, больше сходства - 8%, а 38% считают, что сходства и различий примерно поровну.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.