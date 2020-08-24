Талоны на воду ввели в Архангельске для жителей окраин города

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Талоны на воду для жителей окраин Архангельска ввела с понедельника компания-поставщик "РВК-Архангельск", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"С 24 августа отпуск подвезенной воды на территории поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас, кооператива индивидуальных застройщиков "Лето" будет производиться по талонам", - сказали в пресс-службе.

В этих поселках нет централизованного водоснабжения, организован подвоз воды.

3 августа 2020 года вышло постановление областного агентства по тарифам и ценам, которое установило тариф на подвоз воды, осуществляемый "РВК-Архангельск". С 10 августа 2020 года по 31 декабря 2021 года тариф на подвоз воды населению составит 353 руб. за 1 кубометр. Один талон дает право на отпуск 20 литров воды.