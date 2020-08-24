В Севастополе до 30 сентября продлили веденный из-за пандемии режим повышенной готовности

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя приняли решение продлить режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 сентября.

"Я предлагаю продлить режим повышенной готовности на территории города Севастополя до 30 сентября. Это и в рамках пожароопасного сезона, и по ковидной истории", - сказал на заседании оперативного штаба в понедельник врио губернатора Михаил Развожаев.

Он пояснил, что продлено также ограничение на посещение лесов и природных парков. Кроме того, до 30 сентября ограничена работа секций, кружков и досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания, запрещено участие организованных групп детей в спортивных, культурно-массовых и других подобных мероприятиях, не будет проводиться диспансеризация.

По данным правительства, в городе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 468 человек (в том числе четыре случая за последние сутки), уже выздоровели 363. Умерли 15 заразившихся коронавирусом. За весну и начало лета в Севастополе были зарегистрированы только 150 случаев инфицирования; остальные - за те два месяца, что город принимает туристов из других регионов.