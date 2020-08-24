В Татарстане масочный режим может сохраниться до конца марта 2021 года

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Режим обязательного ношения масок может сохраниться в Татарстане до окончания сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, данный период обычно приходится на конец марта. Об этом в понедельник журналистам сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"Маски мы отменять не будем, масочный режим сохранится как минимум до окончания сезонного подъема гриппа, заболеваемости ОРВИ, а - это конец марта, ежегодно так бывает", - сказала она.

Как уточнила Авдонина, маски - барьер для проникновения вирусных инфекций. Ожидается ежегодный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, который скажется "на существующую заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", отметила она.

"Поэтому мы говорим о том, что этот сезон будет сложным в части того, что если раньше мы имели дело с одной инфекцией, с коронавирусной инфекцией, теперь у нас будет микст-инфекция и единственный барьер защиты от капельных инфекций - это, конечно же, маска", - сказала Авдонина.

Она подчеркнула, что сложно прогнозировать, как будут совместно существовать грипп и новая коронавирусная инфекция.

"Поэтому масочный режим будет сохраняться для всего населения и, в том числе масочно-перчаточный режим сохраняется у нас для сферы услуг - это объекты общественного питания, персонал, это объекты торговли продовольственной, непродовольственной, также персонал, но, в принципе, там, где сотрудники взаимодействуют с посетителями, там перчаточно-масочный режим для этих объектов также сохраняется и будет сохраняться", - сказала Авдонина.

О заболеваемости в Татарстане

В июне власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, в августе - обязательное ношение перчаток. По данным пресс-службы Минздрава республики, в регионе по состоянию на 24 августа зарегистрировано 6 308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровели 5 128 человек.