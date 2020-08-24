Индейцы на Аляске через суд будут пытаться остановить бурение на территории заповедника

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Представители коренных народов Аляски намерены через суд оспорить планы администрации президента США Дональда Трампа разрешить бурение на нефть на территории заповедника на Аляске. Как сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg, они намерены подать иск в окружной суд на Аляске для того, чтобы добиться отмены продажи лицензий на бурение на северо-востоке штата, поскольку федеральные ведомства, по их мнению, недооценили должным образом последствия бурения на территории Национального арктического заповедника, занимающего площадь более 78 тыс. кв. км.

В суд, по данным агентства, намерен обратиться Координационный комитет индейцев-гвичинов, представляющий коренное население Аляски и Канады. Для них жизненно важным является сохранение поголовья оленей, обитающих в бассейне реки Поркьюпайн, а район, где планируется вести бурение, находится на пути их миграции. Исполнительный директор координационного комитета Бернадетт Деменьтефф, по данным агентства Bloomberg, пообещала продолжать борьбу против планов начать бурение в этом районе. "Наш образ жизни, наша продовольственная безопасность и наше существование не могут быть предметом переговоров", - подчеркнула она.

Конгресс США в 2017 году принял закон, согласно которому в период до 22 декабря 2024 года должны состояться два аукциона по продаже прав на бурение на площади около 1,8 тыс. кв. км. На прошлой неделе Министерство внутренних дел США, в ведении которого находятся вопросы эксплуатации природных ресурсов, приняло решение расширить площадь участков, на которых может проводиться бурение. Как отметило агентство Bloomberg, извлекаемые запасы нефти в этом районе могут достигать 11,8 млрд баррелей.