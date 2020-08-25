На Кубани рассчитывают увеличить турпоток в межсезонье за счет кешбэка

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося основным курортным регионом России, рассчитывают, что за счет программы возврата части стоимости туров удастся увеличить турпоток в межсезонье. Об этом заявила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа и продлится неделю - до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

"В этом году спрос значительно выше, чем в прошлом году и мы рассчитываем на то, что те люди, которые приехали к нам в этом году в первый раз, обратят внимание на наши туристические продукты, которые мы формируем для такой аудитории на межсезонье. Поэтому в условиях современных реалий акцент мы будем делать на межсезонье и в этом году и в следующем", - сказала Балаева.

Как рассказал ТАСС генеральный директор крупнейшей на Юге России сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, "большая часть туристов, отдых которых был запланирован на вторую половину сентября, перенесли путевки на 1 октября, чтобы воспользоваться программой кешбэка". "Конечно, всплеск есть. С первых дней мы видим достойный уровень продаж", - сказал он, отметив, что наиболее популярными направлениями на юге среди туристов стали Крым и Краснодарский край. Мкртчян считает, что основной тенденцией запущенной программы являются кратковременные туры на четыре дня и более на побережье и в горный кластер.

Председатель правления Ассоциации Отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова рассказала, что на Кубани для отдыха в межсезонье россияне чаще всего выбирают отели и санатории Сочи, Анапы и Геленджика.

Отдых круглый год

Краснодарский край в последние несколько лет позиционируется как круглогодичный курортный регион: пляжный отдых дополняется агротуризмом, гастротуризмом, событийным, лечебным. Также в регионе расположены горнолыжные комплексы.

"На территории края находятся порядка 600 объектов туристического показа, доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов. Если говорить о крупных туристических проектах, таких, например, как "Золотое кольцо Боспорского царства" (объединяет уцелевшие объекты античного наследия в четырех регионах РФ), то он имеет особое значение для Краснодарского края и для нашей туристической сферы. Мы понимаем, что в высокий сезон у нас и так достаточная загрузка. Межсезонье - это то время, когда мы ждем гостей и условия для отдыха могут быть более комфортными", - добавила Балаева.

По словам координатора проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", председателя регионального отделения Русского географического общества Ивана Чайки, "в период низкого сезона, когда пляжный отдых теряет актуальность, гости смогут воспользоваться альтернативой - познавательным туризмом". "На самом деле, это беспрецедентная мера, такого никогда не было. Думаю, что этой программой воспользуются те, кто в принципе путешествует, умеет пользоваться программами кешбэка", - сказала ТАСС гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко.

В управлении туризма Апшеронского района, где расположено большое количество дольменов, водопадов, каньонов, ущелий, функционируют турмаршруты, пролегающие через горную местность, ТАСС сообщили, что в условиях пандемии загрузка средств размещений уже сейчас достигает 70%. "Мы, конечно, надеемся добиться полной загрузки. Я думаю, что программа Ростуризма позволит повысить турпоток в межсезонье где-то на 30% в тех средствах размещения, которые участвуют в программе", - сообщили в управлении.

Богданова добавила, что в регионе рассчитывают на рост количества отдыхающих вплоть до декабря месяца. "Подобные программы нужно делать ежегодно и непременно расширять круг потенциальных клиентов. Главные бенефициары - это сами граждане России, для которых путешествия по родной стране стали более доступны. Государство от этого только выиграет - и через здоровье россиян, и через рост отчислений со стороны бизнеса в бюджеты всех уровней", - резюмировала она.

В 2019 году турпоток в Краснодарский край составил около 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих.