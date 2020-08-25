На довыборах депутатов в Москве апробируют электронный реестр избирателей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Электронный реестр избирателей протестируют на сентябрьских довыборах депутатов в двух муниципальных округах в Москве. Технология должна защитить избирательную систему от попыток двойного голосования, сообщил во вторник в ходе рабочего заседания общественного штаба по наблюдению за довыборами депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"С учетом опыта общероссийского голосования [по поправкам к конституции] на этих выборах [муниципальных депутатов] мы попробуем технологию электронного реестра, чтобы защитить избирательную систему от попыток двойного голосовая <...> В электронный реестр избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании", - сказал Костырко. Он пояснил, что доступ к электронному реестру будут иметь члены избирательных комиссий территориального и участкового уровней - в режиме реального времени они смогут отследить, подавал ли явившийся на участок человек заявку на электронное голосование.

По словам Костырко, если человек проголосовал досрочно, а после этого подал заявление на электронное голосование, проголосовать онлайн у него не получится, его заявку аннулируют перед формированием итогового реестра дистанционного электронного голосования. Если гражданин записался, но потом передумал участвовать в электронном голосовании, то он может дождаться 13 сентября и прийти на участок, там проверят, что доступ к электронному бюллетеню он не получал и выдадут традиционный бюллетень. Сразу после 20:00 12 сентября список тех граждан, которые записались на электронное голосование, но участия в нем не приняли, будут переданы в традиционные УИКи.

Костырко добавил, что Московская городская избирательная комиссия с 31 августа проведет обучение для всех участковых избирательных комиссий, как работать с электронным реестром. Особое внимание уделят сложным случаям, когда по срокам могут пересекаться несколько способов голосования.

"Суммарно по двум округам всего 68 тыс. избирателей, где электронным образом проголосовало [на голосовании по поправкам к конституции] 8,6 тыс. человек, это порядка 14%. На сегодняшний день на электронное голосование записались 2,2 тыс. человек. Как показывает практика всех наших предыдущих голосований, голосуют больше 90% записавшихся <...> По нашим подсчетам, для избрания, если будет обычная явка, достаточно будет 1,3 тыс. голосов", - сказал зампредседателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование на портале mos.ru пройдет досрочно - с 8:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.