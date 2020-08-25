Музей космонавтики в Москве и Роскосмос запустят образовательное шоу для школьников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первое музейно-образовательное шоу для школьников запустят в Музее космонавтики в Москве совместно с Роскосмосом с 27 августа. Об этом рассказали ТАСС во вторник в учреждении.

"В преддверии нового учебного года - 27 августа Музей космонавтики в Москве вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" запускают музейно-образовательное шоу для школьников - проект "Космический урок 2.0. Перезагрузка". Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции вместе с экспертами по выбранной теме и космонавтами из студии в Музее космонавтики в прямом эфире проведут для школьников интерактивные уроки по физкультуре, физике, химии, естествознанию и географии", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что присоединиться к прямой трансляции можно будет на страницах Музея космонавтики и Роскосмоса во "ВКонтакте" и на YouTube-канале Роскосмоса.

"Первый космический урок пройдет по физкультуре 27 августа в 11:00 часов. В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе со школьниками Байконура, Звездного городка и города Циолковский Амурской области поговорят о питании, режиме дня и физических нагрузках. Ребята узнают, как здоровый образ жизни помогает космонавтам на орбите", - рассказали в музее.

Организаторы отметили, что у проекта обширная география - присоединиться к интерактивному уроку может каждый.

О музее

Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса".

Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы. В 2020 году Музей космонавтики завоевал Гран-при международного фестиваля "Интермузей".