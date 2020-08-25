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Кабмин предложил усилить меры против коррупции в организациях, подчиненных органам власти

Речь идет о распространении действия в том числе статьи 285 Уголовного кодекса "Злоупотребление должностными полномочиями"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут нести ответственность за коррупционные преступления как должностные лица. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, на данный момент лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйственных обществ, подчиненных РФ, субъектам Федерации или муниципальным образованиям, не могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность. Между тем они обладают такими же полномочиями, как и должностные лица, а совершаемые ими опасные деяния квалифицируются как преступления против госвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В связи с этим эту категорию руководителей правительство предлагает признать должностными лицами. Это позволит распространить на них действие в том числе статьи 285 Уголовного кодекса "Злоупотребление должностными полномочиями".

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