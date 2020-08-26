Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

ТАСС, 26 августа. Сейсмологи в среду в 09:53 (00:53 мск) зарегистрировали в Авачинском заливе у юго-восточного побережья Камчатки землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 98 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 50 км", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой в два-три балла. Угрозу цунами не объявляли, пострадавших нет.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили, что для обследования зданий на предмет наличия повреждений выехали оперативно-спасательные группы пожарно-спасательного гарнизона.