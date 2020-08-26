Кембриджский университет проведет испытания собственной вакцины после получения $2,5 млн

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Кембриджский университет проведет осенью клинические испытания собственной вакцины после получения на эти цели от правительства Великобритании £1,9 млн ($2,5 млн). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении одного из старейших в мире вузов.

Цель разработки препарата DIOS-CoVax2 на основе синтетических ДНК, учитывающих генетические последовательности известных коронавирусов, - "блокировать возможность нового коронавируса проникать в клетки" с помощью "шипованных" белков", отмечают специалисты университета. Сгенерированные на компьютерах структуры антигенов, кодируемых синтетическими генами, согласно заявлению экспертов, "могут обучать иммунную систему человека нацеливаться на ключевые области вируса и вызывать полезные антивирусные реакции". "Эти иммунные ответы включают нейтрализующие антитела, которые блокируют вирусную инфекцию, и такой нацеленный подход может помочь избежать неблагоприятных гипервоспалительных иммунных реакций", - указывают ученые.

По словам одного из разработчиков профессора Джонатана Хини, "мы ищем бреши в броне коронавируса, самые уязвимые его участки при создании вакцины, чтобы направить иммунный ответ в правильном направлении". "В конечном счете мы стремимся создать препарат, который будет защищать не только от нового коронавируса, но и от других родственных коронавирусов, которые могут передаваться от животных к человеку", - добавил Хини.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от нового коронавируса совместно с учеными из Оксфордского университета, приступила, как сообщалось ранее, к первому этапу испытаний в Великобритании препарата на основе моноклональных антител (mAb). В исследованиях принимают участие 48 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве инфицированы свыше 327 тыс. человек, а число летальных исходов превысило 1 тыс.