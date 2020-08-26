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МЧС признало все школы и детсады готовыми к новому учебному году

В ходе проверок сотрудники ведомства оценили соблюдение требований безопасности почти в 91 тыс. учреждений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС России завершили приемку школ к началу нового учебного года, все они готовы принять школьников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"В ходе проверок сотрудники МЧС России оценили соблюдение требований безопасности почти в 91 тыс. школ и детсадов. По итогам обследований все они признаны готовыми к началу учебного года", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций был задействован весь инспекторский состав подразделений министерства. Специалисты обращали внимание на работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях.

"С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отметили в МЧС.

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Россия
Пандемия COVID-19
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