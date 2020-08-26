Москва и Подмосковье покинули десятку лидеров по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московская область и Москва, занимавшие в 2018 году в рейтинге самых загрязненных регионов 6-е и 7-е места, покинули первую десятку лидеров. Об этом сообщает в среду издание РБК , ссылаясь на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Лидерами по суммарным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу в 2019 году по-прежнему остаются Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Кемеровская область, на четвертом и пятом месте Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По данным за 2019 год Москва заняла 16-е место, пишет издание. Специалисты объясняют улучшение статистики в Москве изменением методики подсчета транспортных выбросов. В результате ее применения фиксируемые транспортные выбросы снизились с 937,6 тыс. т в 2018 году до 335,5 тыс. т в 2019 году. Теперь при подсчетах учитываются такие факторы, как категория автотранспортного средства, экологический класс топлива, тип двигателя, а также характеристику дороги, по которой движется автомобиль.

По информации издания, FinExpertiza составляет рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом по данным Росприроднадзора в основе которых лежат отчеты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта.

По данным отчета FinExpertiza, которые приводит РБК, меньше всего выбросов в атмосферу зафиксированы в Севастополе, Туве и Алтае.