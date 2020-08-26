Финалисты конкурса "Лидеры России" водрузят Знамя Победы на Эльбрусе в начале сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" готовятся к восхождению на Эльбрус в начале сентября, в ходе которого участники водрузят на вершину Знамя Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в пресс-релизе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", поступившем в ТАСС.

"Финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" (флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") готовятся к восхождению на гору Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса - клуба "Эльбрус". Само восхождение запланировано на начало сентября, участники понесут на вершину Знамя Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Участники конкурса проявляли свои лидерские качества, работу в команде и решали сложные кейсы, а теперь "они окажутся с коллегами в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребуется в реальной жизни", отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2018 года несколько победителей конкурса совершили восхождение на Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. В настоящее время клуб "Эльбрус" реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны. "В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. А главной традицией сообщества управленцев является восхождение на самую высокую точку России и Европы - гору Эльбрус", - отметили в пресс-службе.

Победитель первого сезона конкурса, председатель клуба "Эльбрус", директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова рассказала, что в 2019 году клуб реализовал три социальных проекта - "Уроки лидерства", "Моя родная школа" и "Финансовая грамотность", самым масштабным из которых стал первый проект - он охватил более 19 тыс. молодых людей в 60 регионах. Площадкой для проведения мастер-классов были детские лагеря, школы и вузы, а в 2020 году многие проекты перешли в онлайн.

Она добавила, что в 2020 году портфель пополнился еще тремя социальными проектами - "Боевая слава", "Доступный театр" и "Делай чудо". "В рамках проекта "Боевая слава" проводятся уроки "Памяти и славы", на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020 год - год 75-летия Победы, в проекте "Восхождение на Эльбрус" мы организуем проведение уроков "Памяти и славы" в школах Приэльбрусья, а финалисты третьего сезона конкурса "Лидеры России" понесут на вершину Знамя Победы, - рассказала Дьяконова.

Покорение вершины

Как отметили в пресс-службе, первый этап восхождения - акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат - уже начался. 29 августа участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где их ждет двухдневная подготовка перед восхождением на вершину Эльбруса. К команде присоединится российский космонавт Сергей Рязанский.

Как рассказал победитель первого сезона конкурса "Лидеры России", руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта "Восхождение на Эльбрус" Олег Жданеев, всего поступила 101 заявка от "Лидеров России" 2020 года, "но только 10, показавших лучшие результаты по приседаниям и бегу, вошли в команду восходителей".

Как сообщили в пресс-службе, совместными усилиями администрации Кабардино-Балкарской Республики, "Лидеров России", клуба "Эльбрус" и платформы "Россия - страна возможностей" закладывается новое место памяти и славы - Парк Побед, "который будет не только напоминать всем о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, но и станет продолжением истории побед в широком смысле слова". "Центральным элементом парка станет инсталляция в виде контура горы Эльбрус. Каждый, кто посетит это место, сможет повязать памятную ленточку о своей победе на инсталляцию. А сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса "Лидеры России" в мастерскую управления "Сенеж", - говорится в пресс-релизе.