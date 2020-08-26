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Мобильные телефоны с бесплатной связью получат 72 ветерана на Сахалине

В каждый телефон заранее запишут номера экстренных служб, лечащего врача, соцработника и волонтера

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа./ТАСС/. Мобильные телефоны с бесплатной связью вручат 72 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на Сахалине, до 3 сентября. Первые телефоны уже получили два ветерана, сообщает в среду пресс-служба Сахалинской областной думы.

"Наши дорогие ветераны находятся в том почтенном возрасте, когда очень важно быть на связи. Теперь у них есть телефоны и сим-карты с бесплатным тарифом, который позволяет безгранично пользоваться услугами связи. Ветераны-фронтовики смогут сколько угодно общаться по телефону с друзьями и родственниками - детьми, внуками, правнуками", - приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента Андрея Хапочкина.

Он также отметил, что в каждый телефон заранее запишут номера экстренных служб, лечащего врача, закрепленного за ветераном соцработника и волонтера. Партнером акции выступила "большая тройка" операторов связи, предоставившая сим-карты с услугами бесплатной связи.

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РоссияСахалинская область
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