В Пермском крае разработают Единую карту жителя

ТАСС, 26 августа. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил разработать Единую карту жителя региона. Предполагается, что она будет интегрирована с уже существующими в Прикамье приложениями и сервисами,.сообщается в среду на сайте губернатора и правительства региона.

"Махонин поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края разработать информационную систему для запуска электронного социального проекта. Единая электронная карта жителя Пермского края предусматривает многофункциональное использование сервисов из разных отраслей - транспортной, образовательной, социальной, коммерческой и других - оформленных в единое цифровое решение", - говорится в сообщении.

По словам Махонина, карта "станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе", благодаря ей жители смогут удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. Он поручил создать виртуальную карту, доступную для хранения на мобильном устройстве, а пластиковый аналог - на основе банковской карты - как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.

Министерство информразвития и связи совместно с исполнительными органами власти определяют список государственных и информационных услуг, а также сервисов для включения в состав карты. Как отметил Махонин, ее прототип и функционал должен быть разработан до конца года, пилотный запуск проекта - реализован весной.

"Предполагается, что Единая карта будет интегрирована с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, в том числе может использоваться как льготный идентификатор пользователя, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы даже за пределами региона. Например, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС", - говорится в сообщении.