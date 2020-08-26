РПЦ присоединила к своей канонической территории Восточный Тимор и Папуа-Новую Гвинею

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил включить Восточный Тимор и Папуа-Новую Гвинею в состав Сингапурской епархии, входящей в Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.

"Включить в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государства Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея", - говорится в обновленных журналах заседания Синода, которые начали публиковаться во вторник на сайте РПЦ.

Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре был образован решением Священного синода 28 декабря 2018 года. В его состав до включения Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи входили Республика Сингапур, Малайзия и Республика Индонезия (Сингапурская епархия), КНДР и Республика Корея (Корейская епархия), Королевство Таиланд, Королевство Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Республика Союз Мьянма (Таиландская епархия), а также Республика Филиппины и Социалистическая Республика Вьетнам (Филиппинско-Вьетнамская епархия).

Его экзарх является епархиальным архиереем Сингапурской епархии. С 28 декабря 2018 года и до настоящего времени экзархат возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин).