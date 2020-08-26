Туристический поток в Тульскую область увеличился на 30% после снятия ограничений

ТУЛА, 26 августа. /ТАСС/. Более 250 тысяч человек посетили Тульскую область после снятия в конце июня ограничений на работу учреждений культуры и гостиниц, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Туристический поток увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С момента снятия ограничений в Тульской области наблюдается рост туристического потока, который превысил 250 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет порядка 30%. А в гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольшей популярностью у туристов пользуется рекреационный отдых. "Наиболее популярной для такого вида отдыха является территория Окского кластера. Здесь, в непосредственной близости от реки Оки, активно развивается туристическая инфраструктура, работают современные средства размещения - такие как глемпинги и кемпинги", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, также высокий спрос наблюдается в малых городах области, где в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года. В Белеве, Веневе, Дубне и ряде других городах, входивших в Большую засечную черту - систему оборонительных укреплений XVI-XVII веков, проводится реставрация исторических зданий и благоустройство общественных пространств. "Они становятся все более популярными для туристов в формате отдыха выходного дня", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, возобновили работу торговые центры, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. Открылись кинотеатры, снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах, началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. С 29 июня отменили ограничения на работу учреждений культуры и гостиниц.

Действие некоторых ограничений, в том числе масочного режима, продлено до 31 августа, с 1 сентября разрешается проводить концерты, спектакли и цирковые представления в помещениях учреждений культуры. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 26 августа, в регионе с начала пандемии выявлено 9 114 случаев заражения, 27 - за последние сутки, 7 878 человек выздоровели, 313 - умерли.