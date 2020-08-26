Прощание с бывшим солистом балета Большого театра Владимиром Никоновым пройдет 29 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прощание с бывшим солистом балета Большого театра России, педагогом-репетитором, народным артистом РСФСР Владимиром Никоновым, умершим 25 августа в Москве на 83-м году жизни, пройдет 29 августа в крематории Митинского кладбища Московской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"Прощание с Владимиром Леонидовичем Никоновым состоится 29 августа в крематории Митинского кладбища по адресу: Московская область, Красногорский район, сельское поселение "Отрадненское" (Пятницкое шоссе, 6-й км). Начало церемонии в 13:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Народный артист РСФСР Владимир Никонов скоропостижно скончался в 67-й больнице. О том, что Никонов госпитализирован стало известно 3 августа. По данным ТАСС, он поступил в больницу с пневмонией.

Владимир Никонов родился 28 ноября 1937 года, окончил Московское хореографическое училище (сейчас - Московская государственная академия хореографии), был солистом балета Большого театра в период с 1957 по 1978 год, затем преподавал в Московском хореографическом училище. С 1978 года - педагог-репетитор Большого театра. Среди его учеников - десятки известных артистов, в том числе Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Юрий Посохов, Александр Ветров, Давид Мотта Соарес, Денис Матвиенко.