Отток населения с Дальнего Востока в 2019 году стал наименьшим за последние 25 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дальний Восток в 2019 году покинули 11,7 тыс. жителей. Этот показатель стал наименьшим за последнюю четверть века, сообщил в среду глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Сейчас на Дальнем Востоке существует несколько специальных механизмов и мер социальной поддержки, которые должны, в том числе, сдерживать отток населения. Например, это программы "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар".

"Динамика по оттоку уже идет на уменьшение, но он все равно сохраняется. Например, в 2019 году впервые за 25 лет было зафиксировано самое низкое число покинувших округ - 11 700 человек, а в 2017 году было почти 30 тысяч", - сказал Козлов.

Работа над решением этой проблемы продолжится и в рамках разработанной национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. По словам Козлова, выполнение всех ее мероприятий позволит улучшить качество жизни в округе, ускорить экономическое развитие и остановить миграционный отток.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту РФ. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования.