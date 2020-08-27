СМИ: обвиняемый в убийстве двух человек на протестах в Висконсине поддерживает Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Подросток, подозреваемый в стрельбе, повлекшей смерть двух человек в городе Кеноша (штат Висконсин), поддерживает президента США Дональда Трампа и присутствовал на его митинге в январе текущего года. Об этом сообщил в среду интернет-портал BuzzFeed .

Он изложил результаты просмотра записей 17-летнего Кайла Риттенхауса в социальных сетях, обнаружив множество его фотографий с огнестрельным оружием. Судя по аккаунту, молодой американец поддерживает переизбрание Трампа президентом США на второй срок. Имеется и снимок Риттерхауса на митинге республиканца 30 января в штате Айова и видео, снятое во время этого предвыборного мероприятия.

"Президент Трамп неоднократно и постоянно осуждал насилие во всех его проявлениях и верит в то, что мы должны защищать всех американцев от хаоса и беззакония. Этот человек не имеет ничего общего с нашей избирательной кампанией, мы безоговорочно поддерживаем наших замечательных блюстителей порядка за оперативность, проявленную в данном деле", - заявили порталу в избирательном штабе республиканца.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан в соседнем с Висконсином штате Иллинойс.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.