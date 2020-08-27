Путин открыл трассу "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Трасса "Таврида", соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в Крыму, по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщил в четверг на торжественной церемонии министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида". <…> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Дитрих.

Он отметил, что качество дороги очень высокое, а специальное покрытие выдерживает высокие температуры. Для ее строительства понадобилось "три с половиной года упорного труда, который был сопряжен с большим, интересным строительным циклом". Министр добавил, что, как ожидается, трасса продержится без серьезного ремонта шесть лет, а возможно и более.

Путин считает, что на трассе "Таврида" нужно строить больше съездов в сторону моря для удобства туристов.

"Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать", - сказал Путин в беседе с главным технологом АО "ВАД" (осуществляет строительство дороги - прим. ТАСС) Андреем Волковым, вместе с которым он на автомобиле "Аурус" проехал в четверг по одному из новых участков этой автотрассы.

Президент перед поездкой за рулем "Ауруса" по новому участку трассы пристегнул ремень безопасности, кадры поездки главы государства показал в четверг телеканал "Россия-24".

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить", - сказал Путин, пристегивая ремень, прежде чем начать движение по новой дороге за рулем автомобиля.

О "Тавриде"

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.