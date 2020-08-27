Масочный режим станет обязательным на всей территории Парижа с 28 августа

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Парижа приняли решение об обязательном ношении защитных масок на всей территории города с 28 августа. Об этом в четверг заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйри в эфире телеканала BFM .

"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 8:00 (9:00 мск - прим. ТАСС)", - отметила она.

В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что "Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса". Он добавил, что выступает за повсеместное ношение масок на территории всех крупных городов страны.

Ранее мэрия Парижа ввела обязательное ношение масок в отдельных районах города.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. За последние сутки медицинские службы выявили более 5,4 тыс. новых случаев инфицирования, их общее количество с начала эпидемии выросло до 253 587. В общей сложности в больницах и различных медико-социальных учреждениях на территории Франции умерли 30 544 человека. Сейчас в больничных стационарах остаются 4,6 тыс. пациентов, 410 из которых в реанимации.