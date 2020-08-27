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Замглавного редактора ТАСС Дарья Пенчилова вошла в число лучших медиаменеджеров

Заместитель главного редактора завоевала награду в номинации "За перезапуск цифровых продуктов ТАСС и вывод новых направлений"
Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова Олег Елков/ТАСС
Описание
Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова
© Олег Елков/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Замглавного редактора ТАСС Дарья Пенчилова названа лауреатом национальной премии "Медиа-менеджер России - 2020", победители объявлены в четверг на XX юбилейной церемонии в Москве. Пенчилова завоевала награду в "Специальной номинации" - "За перезапуск цифровых продуктов ТАСС и вывод новых направлений".

"Мне безумно приятно сегодня держать в руках эту награду, - сказала Пенчилова. - Она не моя - она состоит из ежедневного кропотливого труда и крутых побед команды, с которой я счастлива работать. Из бессонных ночей, когда случаются большие новости, а случаются они постоянно, из ожесточенных споров о новых проектах, озарений, ошибок, готовности рисковать и экспериментировать, но главное - не стоять на месте".

Премия вручается с 2001 года менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм и неординарный подход. Задача конкурса - популяризация отрасли. Лучших определяет экспертный совет и жюри, в состав которых входят лауреаты премии прошлых лет, эксперты и лидеры рынка. Конкурс проводится издательским домом "Медиабизнес" и журналом о медиабизнесе "Новости СМИ" при поддержке отраслевых общественных организаций.

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