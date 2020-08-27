Гран-При премии "Медиа-менеджер России - 2020" завоевала Юлиана Слащева

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева завоевала Гран-При премии "Медиа-менеджер России - 2020". Церемония вручения наград прошла в Москве.

Слащева обратилась к присутствующим в онлайн-формате. "Мне особенно приятно, что сегодня я стою на этой сцене и отмечаю результаты "Созмультфильма" - проекта, который с самого начала казался невыполнимым вызовом, - сказала Слащева. - Многие считали, что это невозможно, но мне кажется, что мы справились. Конечно, этого не произошло бы без участия моей невероятной команды "Союзмультфильма". Спасибо вам, ребята, мы сделали это вместе, это наш общий приз!"

Премия вручается с 2001 года менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм и неординарный подход. Задача конкурса - популяризация отрасли. Лучших определяет экспертный совет и жюри, в состав которых входят лауреаты премии прошлых лет, эксперты и лидеры рынка. Конкурс проводится издательским домом "Медиабизнес" и журналом о медиабизнесе "Новости СМИ" при поддержке отраслевых общественных организаций.