Сильные ливни прогнозируются на юге Дальнего Востока и в Сибири

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Очень сильные ливни ожидаются в Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Хакасии в ближайшие три дня. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Красноярского края и Хакасии не просто сильные, а очень сильные дожди прогнозируются. Также в связи с выходом тайфуна в континентальные регионы Китая ожидаются очень сильные осадки в Приморском крае, Амурской области и на юге Хабаровского края", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ливни в данных регионах будут идти до 30 августа включительно. "Очень сильный дождь - это уже опасное явление", - отметил метеоролог.