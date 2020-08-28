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Сильные ливни прогнозируются на юге Дальнего Востока и в Сибири

Осадки ожидаются в ближайшие три дня в Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Хакасии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Очень сильные ливни ожидаются в Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Хакасии в ближайшие три дня. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Красноярского края и Хакасии не просто сильные, а очень сильные дожди прогнозируются. Также в связи с выходом тайфуна в континентальные регионы Китая ожидаются очень сильные осадки в Приморском крае, Амурской области и на юге Хабаровского края", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ливни в данных регионах будут идти до 30 августа включительно. "Очень сильный дождь - это уже опасное явление", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияПриморский крайХакасияКрасноярский крайХабаровский крайАмурская областьВильфанд, Роман Менделевич
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