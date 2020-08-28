Гости форума "Армия-2020" в Хабаровске могут бесплатно сделать тест на коронавирус

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Военные медики в Хабаровском крае предлагают всем посетителям форума "Армия-2020" сделать бесплатный тест на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Впервые в Хабаровске в рамках форума "Армия-2020" на аэродроме Хабаровск Центральный развернуто военное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа. Гости форума могут не только увидеть учебную работу медицинских подразделений, но и при желании получить профессиональную медицинскую помощь, а также пройти тест на COVID-19. В первый день форума более 100 посетителей пожелали пройти тест. Результаты обследования были получены в течение часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все сделанные тесты показали отрицательный результат. Обследование проводится бесплатно с помощью отечественного экспресс-теста.