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Гости форума "Армия-2020" в Хабаровске могут бесплатно сделать тест на коронавирус

В первый день форума тест прошли свыше 100 посетителей мероприятия, их результаты оказались отрицательными

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Военные медики в Хабаровском крае предлагают всем посетителям форума "Армия-2020" сделать бесплатный тест на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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"Впервые в Хабаровске в рамках форума "Армия-2020" на аэродроме Хабаровск Центральный развернуто военное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа. Гости форума могут не только увидеть учебную работу медицинских подразделений, но и при желании получить профессиональную медицинскую помощь, а также пройти тест на COVID-19. В первый день форума более 100 посетителей пожелали пройти тест. Результаты обследования были получены в течение часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все сделанные тесты показали отрицательный результат. Обследование проводится бесплатно с помощью отечественного экспресс-теста.

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В первый день работы форума на этой площадке побывали около 300 детей и молодых людей.

Военно-технический форум "Армия-2020" проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах ДФО на 36 тематических площадках. Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц техники ВВО, в том числе авиационной. Около каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

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РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия COVID-19Форум "Армия-2020"
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