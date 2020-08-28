Все выпускники школ вовремя получили результаты ЕГЭ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выпускники российских школ вовремя получили результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и успели подать документы для поступления в высшие учебные заведения. Об этом заявил в пятницу глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Общероссийском родительском собрании.

"Все выпускники вовремя получили результаты, успели подать документы в вузы. Наши горячие линии, которые обеспечивают в том числе поступление в высшие учебные заведения, не зафиксировали каких-то жалоб и замечаний по этому поводу", - сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что на фоне непростой эпидемической ситуации и удаленного формата обучения результаты ЕГЭ соответствовали ожиданиям. "Не было ни каких-то завышенных результатов, ни понижения качества образования", - заметил он.