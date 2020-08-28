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Пандемия COVID-19

Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд для борьбы с коронавирусом

Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии решило с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщило в пятницу венгерское информационное агентство MTI.

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По его данным, иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Меры вводятся с целью недопущения завоза инфекции из-за рубежа.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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